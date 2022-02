Gabon: Narcisse Bouedji acquitté après 8 ans de détention préventive

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Cour criminelle de Libreville a acquitté, le lundi 7 février dernier, un individu répondant au nom de Narcisse Bouedji. Détenu depuis 8 ans à la maison d’arrêt de la capitale gabonaise pour viol sur mineur de moins de 15 ans, le mis en cause a été libéré. Et ce, au bénéfice du doute, rapportent nos confrères de l’Agence gabonaise de presse(AGP).

L’affaire a eu lieu le 19 janvier 2014 au quartier Akournam 2 dans la commune d’Owendo. Ce jour-là, Narcisse Bouedji était allongé dans la chambre qu’il partageait avec sa concubine, tentant de se reposer. Pendant qu’il faisait sa sieste, Lisa Mouloundou, une jeune fille âgée de 9 ans au moment des faits serait entrée dans la pièce afin de récupérer de la mèche comme le lui aurait demandé sa grande sœur qui était à l’extérieur en train de tresser.

Constatant la présence de la jeune fille dans la pièce, Narcisse Bouedji l’aurait fait sortir de force afin de poursuivre sa sieste. Une version qui va à l’opposée de celle de Lisa Mouloundou qui aurait affirmé « avoir été violée par son tonton ». Des arguments soutenus par la présentation d’un certificat médical délivré par un médecin, qui a examiné la petite un mois plus tard après les faits et qui faisait état d’une tentative de pénétration vaginale

Pourtant, le mis en cause récuse l’entièreté des accusations faites contre sa personne. À la barre le lundi 7 février 2022, Narcisse Bouedji est formel « les agents de la Police judiciaire m’avaient contraint de dire que j’ai mis le doigt dans le sexe de la petite Lisa Mouloundou, en me menaçant de me tirer dessus avec deux armes sur la tête », a-t-il indiqué devant les magistrats.

Des aveux pour lesquels Me Minko Mi Ndong, avocat à la défense, a sollicité la liberté provisoire de son client et son acquittement. D’autant plus que, les preuves fournies par l’accusation demeurent incertaines et ne permettent pas d’établir sa culpabilité. Des observations retenues par la Cour de céans qui va le déclarer non coupable et prononcer son acquittement au bénéfice du doute. Une main levée sur le mandat de dépôt a donc été ordonnée.