Gabon: Nanda en café concert ce 02 juillet 2021 à l’IFG

Plus d’un an après une absence sur les planches en raison du contexte sanitaire lié à la lutte contre le covid-19, l’artiste slameuse, poète, et membre du collectif des écrivains gabonais engagés, Lo Syndicat, Nanda va enfin renouer avec la scène. En effet, la poétesse qui porte l’art lyrique gabonais au sommet de sa gloire sera à l’Institut Français du Gabon (IFG) ce vendredi 02 juillet 2021 à 17h pour un café concert.

Ce vendredi 2 juillet 2021 à 17h, l’Institut Français du Gabon offrira son cadre à l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération. En effet, Naelle Sandra Nanda, qui se distingue par son éclectisme et qui avait dévoilé le 1er octobre 2020 son album Mié kamba, qui signifie « prendre la parole » sera face à son public pour un café concert qui s’annonce mémorable.

Il faut dire qu’apparu dans un contexte de pandémie, l’album n’avait pas pu bénéficier de l’exposition voulue et tant attendue. Pour celle qui se définit comme une « artiviste », ce rendez-vous à l’Institut français revêt donc un caractère singulier. « Il s’agit de retrouver la scène comme on revient à la vie. L’art est fait pour s’exprimer et le meilleur endroit pour un artiste c’est la scène, ce lieu où se rencontrent l’artiste et son public pour enfanter notre humanité », a-t-elle déclaré.

C’est donc fort logiquement que ce café-concert se déroule sous le signe de la renaissance. Bien évidemment, pour la bonne tenue de l’événement, les gestes barrières restent de rigueur et le public est tenu une nouvelle fois de les respecter, afin d’apprécier non seulement l’album-recueil Miè kamba, mais aussi les multiples facettes de la poétesse, slameuse et chanteuse.