Gabon: Nadine Patricia Anguile prend officiellement les rênes de l’ANFEP

Nommée lors du Conseil des ministres du vendredi 20 novembre 2020, la nouvelle directrice générale de l’Agence nationale de formation d’enseignement professionnels (ANFEP) Nadine Patricia Anguile ép Obame a officiellement pris ses fonctions ce mercredi 30 décembre. Une prise de fonction qui s’est déroulée lors d’une session extraordinaire du Conseil d’administration de cet organe chargé de la coordination de l’ensemble des établissements de formation et d’enseignement professionnels.

Si cette rencontre a permis de procéder officiellement à l’installation du nouveau directeur général, elle était également l’occasion pour les membres du Conseil d’administration de plancher sur le nouveau cadre juridique notamment l’ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l’Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnels. En effet, cette réorganisation porte essentiellement sur le changement de dénomination mais aussi l’élargissement de ses missions.

En effet, cette réorganisation s’imposait dans la mesure où dans de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de l’auto-emploi et de l’adéquation formation-emploi, l’ancienne agence chargée de la formation professionnelle ne cadrait plus avec les textes en vigueur relatifs à la redynamisation du secteur formation professionnelle.

Ainsi, au nombre des principales innovations, on note la mise en place de conseils d’établissement au sein des centres de formation avec l’implication des partenaires du secteur privé. Il s’agit donc d’aller vers « les opérateurs économiques pour collecter leurs besoins de formation et de ce fait adapter des programmes de formation aux besoins de l’économie réelle ».