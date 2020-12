Gabon: Nadine Anato prend officiellement les rênes de l’ANAC

Nommée lors du Conseil des ministres du 20 novembre dernier, Nadine Anoto, nouveau directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions le 02 décembre 2020. Ainsi, cette dernière aura la lourde charge de travailler à la régulation, à la supervision et au contrôle des activités du transport aérien national. Un secteur très impacté par la crise de la Covid-19.

Cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de cette agence a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat, Brice Paillat. Il faut souligner que Nadine Anato, qui occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général adjoint, remplace à ce poste Arthur Nkoumou Delauney, décédé le 13 octobre 2020.

Détenteur d’un diplôme d’Ingénieur des d’études et d’exploitation de l’aviation civile en 2004 de l’Ecole africaine de la météorologie et de l’aviation civile (Eamac) de Niamey au Niger, le nouveau directeur général de l’ANAC n’arrive pas en terrain inconnu. En effet, elle a intégré l’agence en septembre 2010 en qualité d’ingénieur de l’aviation civile où elle va tour à tour occuper les fonctions de chef de service navigation aérienne, d’inspecteur des services de la navigation aérienne et de directeur général adjoint.

Tout en remerciant les plus hautes autorités pour la confiance accordée en sa personne, elle a reconnu l’immensité des responsabilités et des missions qui sont désormais les siennes. « Je ne ménagerai aucun effort pour pouvoir mener à bien les missions qui me sont confiées aujourd’hui. Je dirais que je ne suis pas seule … J’ai toute une équipe à côté de moi pour m’aider à les accomplir » a-t-elle assuré.

Il faut relever que plusieurs chantiers attendent Nadine Anato. Il s’agit entre autres de la poursuite de la mise en œuvre des plans d’action suite aux audits sécurité et sureté de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’encadrement de la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit) des compagnies aériennes, la certification ISO 9001 version 2015 de l’ANAC relative au système de management de la qualité.