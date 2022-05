Gabon: myCANAL fait peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités

Ecouter cet article Ecouter cet article

Désireux de proposer à sa clientèle fidèle une expérience inédite aussi bien sur table que sur smartphone, Canal+ Gabon a présenté le samedi 30 avril dernier une nouvelle version de myCanal dans laquelle est intégrée une gamme complète de fonctionnalités innovantes. En outre, l’optimisation du direct, cette solution numérique permet de revisionner en replay plus de 25 000 programmes à tout moment, de Restart en plus de créer un espace Kids, pour les plus petits.

C’est en présence d’utilisateurs issus de différents horizons que Canal+ Gabon a changé de couleurs et révélé son nouveau positionnement stratégique avec via une version évoluée de son offre Mycanal. À ce propos, son Directeur général a annoncé la démarcation opérée. « Comparée à l’ancienne application, c’est l’ergonomie qui a changé. Elle évolue avec le temps, vous avez dorénavant la possibilité de créer un profil kids dédié aux enfants avec des contenus spécifiques mais également un plus large catalogue en replay », a indiqué Edoh Signon.

Il s’agit d’une gamme complète de fonctionnalités qui donne accès au direct des 200 chaînes des bouquets Canal+ avec la possibilité de visionner en replay plus de 25 000 programmes à tout moment. Notons que la fonctionnalité « restart » permet dorénavant de revenir en arrière pour rattraper un programme manqué et ce, jusqu’à 8 heures. Ainsi, plus besoin de s’inquiéter si vous avez manqué une de vos émissions, un de vos films, une de vos séries voire un contenu sportif quelconque. Cette application est la solution idoine.



Par ailleurs, pour illustrer cette évolution, Canal+ a dévoilé une nouvelle identité de marque qui permet aux utilisateurs de plonger dans son univers avec tous les contenus 100% africains produits ou coproduits. Les séries Canal+ Original et les émissions de grande écoute telles « Le Parlement du Rire », « Tenue de soirée » voire « Chœur des Femmes », sont toutes logées à la même enseigne. Selon le groupe, « ces différentes fonctionnalités permettent de contrôler la consommation de données mobiles et permettent l’accès à une expérience inédite aussi bien sur smartphone que sur tablette », ont-ils conclu. L’appli est disponible sous les stores.