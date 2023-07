Gabon : Mvourandjiami « un voyou » selon Barro Chambrier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après les échauffourées devant le Sénat du Gabon, Alexandre Barro Chambrier a interpellé les leaders du Parti démocratique gabonais (PDG) sur l’attitude de certains de ses militants. Le candidat à la présidentielle d’août 2023 a en effet indiqué que Cyriaque Mvourandjiami ne serait qu’un « voyou ».

C’est une scène ubuesque qui a eu lieu la semaine écoulée devant le Sénat. Désireux de s’y rendre pour contester la modification de la loi électorale à l’aube des joutes électorales, les leaders de l’opposition ont été rabroués au seuil de la chambre haute du Parlement. Profitant de ce cafouillage, Cyriaque Mvourandjiami aurait apostrophé de manière peu orthodoxe l’ancien premier ministre Raymond Ndong Sima.

Mvourandjiami , un trouble fête aux ordres?

C’est assurément ce que pensent les leaders de l’opposition dite véritable. Selon ces derniers, au-delà de l’atmosphère hostile qui prévalait au Palais Omar Bongo Ondimba, Cyriaque Mvourandjiami aurait sciemment choisi d’attiser les tensions en sermonnant « maladroitement » l’ancien chef du gouvernement.

Dans un court échange, le président de la Commission permanente de discipline (CDP) aurait appelé son aîné mais également adversaire politique à privilégier le terrain plutôt que les jérémiades. Tout en se moquant de son pourcentage à la dernière élection présidentielle de 2016. Puis, de lui tourner le dos sans accepter le débat.

Une attitude digne d’un voyou selon Barro Chambrier

Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), s’est offusqué face à ce qu’il apparente d’emblée à un manque de respect envers les aînés. « Il n’y a plus rien à attendre de ce système pourri, moribond. On ne respecte même pas les aînés […] comment il s’appelle le voyou là ? », a-t-il indiqué.

Dans une ire sans pareille, Alexandre Barro Chambrier appelle à plus d’honneur aux dignitaires de la République. Pour ce dernier, ni les agents de forces de l’ordre encore moins un inconnu au bataillon, ne sauraient s’en prendre à un ancien Premier ministre. Fusse-t-il de l’opposition. Pour l’heure, la base PDG n’a pas condamné l’attitude de Cyriaque Mvourandjiami.