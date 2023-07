Gabon : Mulebi édition 3 dans les starting-blocks

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 23 au 29 juillet 2023 se tiendra la 3ème édition du Mulebi de la jeunesse initié par l’association Alumni Yali. Un programme de formation multidisciplinaire à l’endroit des personnes âgées de 18 à 40 ans qui sera axé sous le thème « les jeunes face aux défis des ODD ».

Après deux ans de pause liée à la crise de Covid-19 et une deuxième édition pleine de succès, le « Mulebi » de la jeunesse revient pour un troisième acte. Avec comme objectif de mettre en avant le jeune en tant qu’acteur de la société. Pour cette année, les règles et modalités de sélection des candidats se joueront d’abord sur le critère de l’âge compris entre 18 à 40 ans, sur la pertinence du projet ou d’une idée de projet proposé.

Placé sous le thème « les jeunes face aux défis des ODD » les participants seront édifiés sur leur rôle dans leur secteur d’activité face aux objectifs de développement durable initié en 2015 par les pays membres de l’organisation des nations unies. Ainsi, les jeunes seront formés dans les domaines de l’administration publique, l’entrepreneuriat, l’engagement citoyen et la vie politique.

Une vue des participants à un atelier Mulebi avec Anicet Engo, initiateur © GMT

Il faut noter que tous les formateurs du Mulebi sont des hauts cadres du pays et des acteurs de la société civile. Il faut souligner que les inscriptions ont débuté le 23 juin dernier et se poursuivent. Notons que la particularité du « Mulebi », est sans aucun doute la candidature des personnes vivant avec un handicap. Ce qui relève le caractère social de cette plateforme internationale.

Pour information, le (YALI) Young african leaders initiative a été créé en 2010 par l’ancien président américain Barack Obama. Il favorise la paix et la sécurité à travers le monde et enregistre plusieurs pays africains, le Gabon y compris, en vue du développement de la jeunesse et son épanouissement.