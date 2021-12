Gabon: mouvement d’humeur du personnel médical de Jeanne Ebori

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est tambour battant que le personnel médical du Centre hospitalier universitaire Fondation mère et enfant Jeanne Ebori (CHUFMEJE) a lancé un mouvement d’humeur ce lundi 20 décembre 2021. Selon les concernés, cette levée de boucliers est une réponse aux velléités de suppression de leur 13ème mois affichées par la Direction générale.

C’est en matinée ce lundi 20 décembre 2021 que l’ensemble du personnel médical du Centre hospitalier universitaire Fondation mère et enfant Jeanne Ebori a décidé de monter au créneau pour revendiquer le paiement de son 13ème mois. « Nous sommes en train de réclamer le mois supplémentaire dont il paraît qu’ils entendaient supprimer prochainement », a indiqué Jeannine, un des agents.

Bruits de casseroles, chants, tous les moyens étaient bons pour interpeller la Direction générale de ladite structure hospitalière qui les aurait finalement entendus après maintes tentatives. « Le syndicat a été reçu par le Directeur général qui a avoué vouloir supprimer cette prime. Il a annoncé qu’il allait nous la payer à moitié. Ce qui n’est pas possible au vu du travail acharné qu’on effectue ici. On demande 2 jours de repos, on nous refuse même le repos », a-t-elle conclu.

Pour information, le 13e mois est une prime versée par les entreprises à leurs employés. Elle est généralement versée en fin d’année civile, permettant ainsi aux salariés de recevoir un double salaire fin décembre. Une sorte de supplément d’âme que la Direction générale du Centre hospitalier universitaire Fondation mère et enfant Jeanne Ebori a institué en droit depuis les deux ans de sa création. Gageons que le Pr. François Meye saura contenter ses agents qui aspirent à passer des fêtes de fin d’année convenables.