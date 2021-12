Gabon: Moussa Adamo sollicite 173 milliards pour améliorer les conditions de vie et de travail des militaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 01 décembre dernier, le ministre de la défense nationale Michael Moussa Adamo était face aux députés afin de défendre le projet de budget de son département pour l’exercice 2022. A cet effet, le membre du gouvernement a sollicité une enveloppe de 173,2 milliards de FCFA qui selon ce dernier devrait servir non seulement à l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents des Forces de défense mais surtout à l’acquisition d’équipement.

C’est devant les députés membres de la Commissions des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique que le membre du gouvernement est venu défendre le projet de budget de son ministère. Si elle connaît une baisse par rapport à l’année en cours, ce budget devrait permettre de poursuivre les mêmes objectifs.

Ainsi, pour l’année 2022 Michael Moussa a sollicité une enveloppe de 173,2 milliards de FCFA contre 156,2 milliards de FCFA en 2020. Un budget qui connaîtra donc une hausse de près de 17 milliards de FCFA et qui selon le membre du gouvernement devrait servir à l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et la mise à leur disposition des équipements stratégiques.

Ce budget du ministère de la Défense une fois adopté prendra également en compte la sécurité et la formation du personnel. Les députés ont tout de même interpellé le ministre de la Défense sur le déploiement et l’équipement des soldats postés en zones frontalières ainsi que sur l’invasion des sites d’exploitation d’or en territoire gabonais.