Gabon: Moussa Adamo menace de punir les gendarmes véreux dans le Woleu-Ntem

En déplacement le mardi 02 mars dans la province du Woleu-Ntem, en compagnie de son collègue Lambert-Noël Matha ministre d’État, ministre l’Intérieur, Moussa Adamo, le ministre de la Défense, a tenu à féliciter les agents des forces de défense et de sécurité en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Occasion également pour ce dernier d’adresser un message de fermeté à l’endroit des agents véreux qui ternissent l’image des Forces de sécurité et de défense.

Mandatés par le président de la République quelques jours après le décès par balle à Libreville de deux manifestants contre les mesures de riposte édictées par le gouvernement en vue de freiner la seconde vague de l’épidémie de coronavirus dans le pays. Lambert-Noël Matha et Michaël Moussa Adamo ont poursuivi leur tournée à l’intérieur du pays. Le ministre de la défense nationale et son collègue étaient mardi 02 mars dernier dans la province du Woleu-Ntem.

Comme dans les autres provinces et localités dans lesquelles ils sont passés des jours plus tôt, les deux membres du gouvernement sont allés exprimer le soutien du président Ali Bongo Ondimba aux troupes du Woleu-Ntem réquisitionnées dans le cadre de la lutte contre la pandémie et le suivi du respect des mesures sanitaires.



Toutefois, le ministre de la Défense a tenu à mettre en garde les agents véreux et à les rappeler à l’ordre, d’autant que quelques bavures ont été observées dans les rangs des policiers et militaires. Ainsi, Michael Moussa Adamo a annoncé la prise de mesures disciplinaires contre ces agents. « Ces gendarmes et policiers seront punis. Ils font honte à l’uniforme, à leur serment, à notre pays. » a-t-il martelé.