Gabon: Moussa Adamo exhorte les militaires à ne pas «répondre aux provocations»

Dans le cadre d’une mission de sensibilisation conjointement menée avec le ministère de l’Intérieur, le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo, a rappelé aux éléments de Forces de Défense et de Sécurité (FDS) l’importance de faire preuve de retenue et de professionnalisme dans la mission qui est la leur durant cette période sensible liée à la Covid-19.

Depuis le début du mois de mars, les ministres de la Défense nationale et de l’Intérieur mènent une mission de sensibilisation des éléments de Forces de Défense et de Sécurité à l’intérieur du pays. Une initiative motivée par les nombreux manquements et bavures constatés çà et là chez ces derniers, engagés dans l’application des mesures liées à la lutte contre la Covid-19.

À Lambaréné comme partout ailleurs, le ministre de la Défense nationale a donc tenu à féliciter les policiers et gendarmes en service dans cette province, « pour la patience et le travail abattu jusqu’ici dans la protection des populations », depuis mars 2020, date de la déclaration du premier cas de covid 19 au Gabon. Dans son message de circonstance, il a exhorté les éléments des FDS, à plus de professionnalisme et à ne pas répondre aux provocations.



« Face à tous types de comportements rencontrés sur le terrain, il faut privilégier la pédagogie, la retenue et le sang froid », a rappelé le ministre Michael Moussa Adamo car selon lui, « leur échec sera celui des Ministres sécuritaires et l’échec des Ministres sera le leur ». Cet énième appel à la nécessité du respect de la pédagogie aura-t-il un impact dans les différentes missions de nos éléments de Forces de Défense et de Sécurité sur le terrain? C’est la grande question. Notons tout de même que la dernière étape de cette tournée de sensibilisation sera Libreville, dans les prochains jours.