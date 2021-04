Gabon: Moussa Adamo en immersion au centre d’entraînement au combat en forêt

Le vendredi 23 avril dernier le ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo a procédé à la visite du Centre d’entraînement au Combat en forêt du Gabon (CEC FoGa) situé au Cap Estérias dans la commune d’Akanda. Un centre qui a pour vocation de dispenser des formations au profit des forces armées des pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC).

C’est accueilli par le commandant des Eléments français au Gabon (EFG) le général Jean-Pierre Perrin que le membre du gouvernement a effectué cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la coopération inter-armée mais surtout de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources. Situé dans la zone du Cap, ce centre d’expertise « permet non seulement de réaliser des formations au Combat et à la vie en jungle, mais aussi de développer l’aguerrissement et la cohésion des unités ».

Il faut dire que chaque année ce sont plus de 1 500 éléments des Forces armées gabonaises, de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale ou de l’Agence nationale des parcs nationaux qui bénéficient d’une formation rigoureuse au sein de ce centre d’entraînement. « Ce site constitue un véritable pôle de rayonnement pour le Gabon dans toute la CEEAC », souligne le communiqué des EFG.

Pour rappel, la mission du CEC est de contribuer à l’aguerrissement des troupes en mission de courte durée et à développer leur accoutumance et leur capacité de survie en forêt équatoriale. Les stages durent trois semaines réparties en deux modules. Le premier module de deux semaines est réservé à l’instruction, tandis que la troisième semaine est une restitution tactique des savoir-faire à l’occasion d’un raid commando en forêt.

La partie instruction est axée sur le franchissement des pistes (piste individuelle et piste collective Malibé); le combat jungle; le piégeage; la vie en forêt. Le parcours de tir en jungle permet de se rendre compte des difficultés réelles du combat en milieu de forêt dense.