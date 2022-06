Gabon: Mouila vibre au rythme de la Fête de la musique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 21 juin 2022, le chef-lieu de la province de la Ngounié a célébré les 40 ans de la fête de la musique à l’esplanade de la place de l’indépendance. Placé sous le thème « Instrument traditionnels et musique moderne » l’événement a vu la participation de plusieurs artistes et des élites montantes sous le regard des Molvilois.

Les festivités de la quarantième édition de la fête de la musique ont débuté au Gabon mais également dans le reste du monde. De la capitale du pays à l’hinterland précisément dans la capitale provinciale de la Ngounié cet évènement a été célébré le mardi 21 juin à l’esplanade de la place des fêtes de Mouila sous le thème « Instruments traditionnels et musique moderne ».

En effet, c’est sous le regard d’une foule immense que la cérémonie a eu lieu. Après le coup d’envoi du directeur provincial de la Culture et des Arts, Jean de Dieu Koumba Mouketou, les festivités qui ont duré plus de 11 heures d’horloge ont été marquées par des prestations d’artistes et concours jugés à l’applaudimètre.

Partant de la musique traditionnelle et moderne, classique, rumba, R’NB, gospel et autres les gagnants du concours du meilleur DJ de Mouila (disc jockey), meilleur chanteur maison, meilleur imitateur Star, meilleur groupe gospel, meilleur groupe de danse traditionnelle et moderne se sont vu décerner une attestation de participation de meilleur artiste dans leurs catégories respectives.

D’après Van Mabadi, agent en service à la direction provinciale de la Culture et des Arts de la Ngounié, le but était de valoriser les acteurs culturelles venus en masse pour cette célébration. Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Esther Kengue

