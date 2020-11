Gabon: Mouguiama Daouda réduit les heures de cours hebdomadaires

La crise sanitaire liée à la Covid-19 aura décousu de bout en bout le fonctionnement de plusieurs secteurs d’activités. C’est le cas au niveau de l’éducation nationale où le ministère a pris un certain nombre de mesures permettant de minimiser le risque de contamination au sein des établissements notamment avec la réduction des heures de cours.

En effet, dans un document élaboré semble–t-il par la direction générale de l’Enseignement scolaire et normal (DGESN) intitulé « Stratégie de gestion des flux en contexte Covid-19 », un certain nombre de mesures ont été recommandées afin « d’assurer les conditions de sécurité sanitaire des élèves et personnels mais aussi de limiter au maximum le nombre d’élèves dans les établissements ».

Ainsi au lieu d’environ 30 heures de cours hebdomadaires, les élèves en auront désormais que 18 heures. Soit, 12 heures en moins. Des matières telles que les mathématiques et le français ont vu leur volume horaire réduit par semaine soit 2 heures au lieu de 6 heures comme les années antérieures. Toutes les autres matières sont programmées pour 1 heure de cours.

Si le volume horaire paraît insuffisant, certains chefs d’établissement entendent compléter ces horaires par des enseignements à distance tel que préconisé par la tutelle. « Tout n’est pas complètement perdu. Que les élèves mettent à profit le temps qu’ils passeront à la maison », a dit Jean Philippe Engonga Obame proviseur de l’Institution Immaculée conception sur les antennes de Radio Gabon. Pour les classes d’examen, a-t-il indiqué, et particulièrement les terminales, les horaires ont été modulés en fonction des séries pour donner un peu plus d’importance aux matières fondamentales.