Gabon: Mouguiama-Daouda promet la livraison du chantier de l’UOB ce 12 avril prochain

Créée il y a un peu plus de 50 ans, l’université Omar Bongo Ondimba est aujourd’hui confrontée à des effectifs pléthoriques et à la vétusté de ses installations. Pour faire face à cette réalité, le ministère de l’Enseignement supérieur Patrick Mouguiama Daouda a annoncé le lundi 05 avril dernier la livraison prochaine de 7 amphithéâtres flambants neufs ainsi que le début des inscriptions pour les nouveaux bacheliers.

C’est dans le cadre de la rentrée universitaire qui devrait avoir lieu ce mois d’avril 2021, que le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé que la première université du pays sera bientôt dotée « de nouveaux bâtiments ». C’est par le biais d’un communiqué de presse signé par son secrétaire général, Frédéric Mambenga que l’information a été rendue publique.

Il faut dire que depuis une cinquantaine d’années, « le temple du savoir » est confronté à de nombreuses difficultés, notamment la vétusté et l’insuffisance de ses salles de cours qui réduit la capacité d’accueil ainsi que l’état de délabrement de ses voiries. La livraison de ces amphithéâtres va changer un tant soit peu les conditions des apprenants et devrait apaiser les tensions entre l’administration rectorale, les enseignants et la mutuelle estudiantine.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a pour sa part rassuré les étudiants sur « la reprise des cours » et par la livraison de ces travaux, l’amélioration des « conditions d’accueil des nouveaux bacheliers », comme l’a déclaré le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, Frédéric Mambenga.