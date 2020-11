Gabon: Mouguiama Daouda ordonne la fermeture de 52 établissements scolaires

C’est par le biais de l’arrêté n°0019 du MESRSTTENFC pris le jeudi 29 Octobre 2020 que le ministre de l’Education nationale le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a décidé la fermeture immédiate de 52 établissements scolaires pré-primaires et primaires recensés à Libreville, Port-Gentil, Franceville et Moanda. Une décision consécutive à d’énormes irrégularités décelées dans les dossiers de ces écoles pré-primaires primaires et secondaires.

Le ministre de l’Education nationale semble décidé à opérer d’énormes changements au sein du secteur dont il assure la gestion depuis quelques années. Pour preuve, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda vient de prendre une mesure qui devrait faire couler beaucoup d’encre et de salive. S’appuyant sur le décret 001583/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985 fixant les conditions d’ouverture et de reconnaissance d’utilité publique des établissements d’enseignement privé, le membre du gouvernement a décidé par le biais de l’arrêté n°0019 du MESRSTTENFC pris le jeudi 29 Octobre 2020 de fermer 52 établissements scolaires du primaire et du secondaire.

Selon le document émanant du ministère, cette décision fait suite à des irrégularités constatées dans le dossier de constitution et de fonctionnement de ces écoles , collèges et lycées privés. Selon une source proche du cabinet du ministre contactée par Gabon Media Time « 46 établissements sont localisés à l’Estuaire, 4 dans l’Ogooué-Maritime et 2 dans la province du Haut-Ogooué » , a-t-il révélé. Au coeur de cette décision, « le refus d’habilitation de leurs fondateurs et de leurs représentants », justifie le ministère.

Vous trouverez ci-joint, la liste exhaustive des 52 établissements scolaires primaires et secondaires sanctionnés.

Liste des établissements fermés par le ministère de l’Éducation nationale