Gabon: Mouguiama Daouda fustige le peu de financement octroyé à la culture

Récemment reçu sur le plateau de GabKulture animé par Jennifer DeMayombo, le ministre de la Culture et des Arts Patrick Mouguiama Daouda a fait le tour des défis et perspectives du département dont il a la charge. A cet effet, le membre du gouvernement a fustigé le peu de financement octroyé à son département, rendant de ce fait difficile la mise en œuvre d’une véritable politique de développement de la culture.

En effet, profitant de ce passage sur l’émission présentée par Jennifer Demayombo Gab’Kulture, le membre du gouvernement est longuement revenu sur la situation de son département ministériel. A cet effet, il a fait un tour d’horizon des défis et perspectives liées au ministère de la Culture et des Arts, mais plus particulièrement sur les difficultés que rencontre ce département.

Au cours de cet entretien, le membre du gouvernement a évoqué les différents maux qui minent le secteur culturel notamment le manque de financement. Selon Patrick Mouguiama Daouda, ce département ne dispose pas de moyens conséquents lui permettant de mettre en œuvre les projets inscrits dans sa feuille de route.

« Nous recevons tous les jours des demandes de soutien, mais nous n’avons pas les ressources qui permettraient de les soutenir » a-t-il martelé. Un manque de financement qui rendrait donc inopérant le déploiement d’une véritable politique culturelle et mettrait le ministère dans l’incapacité de soutenir les acteurs culturels sur leurs différents projets.