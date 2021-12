Gabon: Mouguiama-Daouda fixe les nouvelles conditions de participation aux examens

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de l’Education nationale, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a fixé des nouvelles conditions devant encadrer la participation des élèves aux examens de fin d’année. Au nombre de celles-ci, le respect des gestes barrières, l’inscription en ligne et satisfaire aux conditions d’admissibilité pour ce qui est du passage du cycle primaire au secondaire.

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le lundi 06 décembre 2021 dans les colonnes du quotidien L’Union que le ministère de l’Education nationale a défini les conditions cumulatives de participation aux examens dans notre pays. Des mesures, semble-t-il, taillées à la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui continue de se propager dans le monde via le nouveau variant dit Omircon.

Ainsi, les candidats au Baccalauréat et au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) devront, sous peine de ne pas être comptabilisés, soumettre leurs dossiers en ligne via le site www.examengabon.com . Le ministère a tenu à préciser que seuls les responsables d’établissements sont habilités à effectuer cette tâche. Les candidats devront juste apporter les documents numérisés.



Pour ce qui est des élèves du primaire, il est prévu que les candidats au passage en 6ème devront avoir la moyenne minimale de 10/20. Cette note découlera des notes de classe et d’examens à savoir respectivement 40% et 60%. À ces conditions de fond s’ajoutent les conditions de forme. À ce propos, il en ressort que dorénavant porter un masque, respecter la distraction sociale et se laver les mains devront être respectés sous peine d’être exclus.