Gabon: Mouguiama-Daouda va-t-il enfin faire légaliser l’UOB?

Promu en 2020 avec pour mission principale de ramener l’enseignement supérieur sur les rails avec pour effet direct le fonctionnement normal des établissements sous sa tutelle, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda avait des urgences à traiter. Au nombre de celles-ci, la régularisation de la situation juridique de l’Université Omar Bongo (UOB) qui ne semble gêner personne excepté les étudiants.

Comment conduire une politique sûre à l’enseignement supérieur quand les institutions devant être des instruments sont irrégulières ? C’est la question qui continue de tarauder les esprits des universitaires et des étudiants du temple du savoir. Et pour cause, l’Université Omar Bongo n’aurait aucun plan de restructuration. Pis, 45 ans après le changement de nom effectué au mépris de la loi, l’UOB traîne son spleen.

Entrevu comme l’homme de la situation en 2020 en sa qualité d’universitaire, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda n’aurait que cure de ce dossier. Et ce, malgré l’alarme sonnée par son ancien collègue, le recteur par intérim. Le Pr. Mesmin-Nöel Soumaho dénonçait, il y a 3 ans, la forfaiture qui se pérennise au sein de l’établissement qui demeure en réalité Université nationale du Gabon (UNG).

« Officiellement l’Université Omar Bongo n’existe pas, parce que jusqu’à présent, il n’y a pas un texte qui nous fait passer de l’Université nationale du Gabon à l’Université Omar Bongo », a déclaré le premier responsable de l’Alma mater des universités au Gabon. Une déclaration en guise ras-le-bol qui avait choqué plus d’un qui ne comprenaient pas comment être buté devant une situation alors même que l’établissement compte une pléiade d’éminents diplômés en droit.

Saisi du problème, le ministre de l’enseignement supérieur est resté muet. Complaisance ou incapacité ? Une chose est sûre, à l’heure où nous couchons ces lignes, « il n’y a pas un décret qui crée l’Université Omar Bongo ». Le Pr. Mesmin-Nöel Soumaho et son administration devront continuer à travailler dans cet environnement juridique désuet. Pour information, créée en 1970 sous le nom Université nationale du Gabon, l’établissement a été renommé en 1978 en Université Omar Bongo sans obéir à une procédure légale.