Gabon: Mouguiama Daouda annonce la fermeture des établissements scolaires dès ce lundi 13 décembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 10 décembre 2021 que le ministère de l’Education nationale a annoncé la fermeture des établissements scolaires dès ce lundi 13 décembre 2021 dans le cadre des vacances de Noël. Une décision qui intervient dans un contexte de crise dans ce secteur et qui a pour conséquence un ralentissement du déroulement des cours.

Face au dialogue de sourd qui semble désormais s’être installé entre le gouvernement via le ministère de l’Education nationale et la coalition Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) et le Syndicat de l’éducation nationale (Sena), le patron de ce departement ministeriel Patrick Mouguiama Daouda semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, ce dernier a annoncé le début des congés de fin de premier trimestre dès ce lundi 13 décembre.

« La période des congés de fin de premier trimestre, communément appelé vacances de Noël est redéfinie ainsi qu’il suit: départ en vacances, lundi 13 décembre 2021 après les cours; reprise des activités administratives, lundi 3 janvier 2022; reprise des activités pédagogiques lundi 10 janvier 2022 », indique le communiqué.

Il faut souligner que cette décision qui intervient dans un contexte particulièrement tendu entre le responsable de ce département ministériel et la coalition des organisations syndicales de ce secteur. En effet, depuis quelques jours l’opinion assiste à une véritable passe d’armes entre les deux parties l’un menaçant de sanction les enseignants grévistes tandis que l’autre fustige l’incapacité du gouvernement à répondre à ses revendications.