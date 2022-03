Gabon: Moughiama Daouda et son délégué devisent avec les responsables de la maison Culture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le nouveau ministre de la Culture et des Arts, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda et son délégué, Max-Samuel Oboumadjogo, ont rencontré ce mercredi 16 mars 2022, les responsables des entités placées sous tutelle de ce département ministériel. A tous, ils exigent un nouveau format de travail, une nouvelle ligne directive pour redonner à la maison Culture ses lettres de noblesse.

Quelques jours après la passation de charges entre le ministre sortant de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda prend attache avec les responsables des entités sous tutelle. Accompagné de son délégué Max-Samuel Oboumadjogo, plus connu sous le nom de Massassi, le nouveau patron de la Culture ambitionne de mettre en place une gouvernance efficace au sein de la maison Culture.

En effet, désormais au fait des difficultés qui gangrènent le ministère de la Culture et des Arts, la nouvelle équipe pose les jalons d’une nouvelle dynamique audit ministère. « Il a donné le deadline, la ligne directrice, comment il veut que les choses se passent dans l’entièreté. Il a fixé le cap aujourd’hui pour que le ministère de la Culture redore son blason », a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts, Minko Mi Ndong N’Nang.

Ce nouveau format de travail est surtout le cheval de bataille de Max-Samuel Oboumadjogo. Ancien rappeur reconverti en homme politique, nul doute que ce dernier pourrait faire valoir ses connaissances et stratégies dans le domaine de l’art et de la culture. « Je compte me donner à fond pour être à la hauteur de plusieurs couches d’attente », a-t-il promis. Vivement que son passage à la maison Culture fasse l’effet escompté.