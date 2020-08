Gabon: mort mystérieuse d’Olivier Youbounangoye dans les eaux de l’Ogooué

C’est une affaire qui depuis 24 heures commence faire grand bruit au sein de l’opinion et de la sphère administrative gabonaise. Cette affaire c’est celle d’Olivier Youbounangoye, actuel Secrétaire général adjoint du ministère des Mines décédé après s’être noyé dans les eaux de l’Ogooué. Selon ses proches, ce haut cadre de l’administration était parti en mission à Makokou avant de faire une pause à Ndjolé où il s’est autorisé une traversée de l’Ogooué à la nage. Son corps sans vie a été repêché de l’Ogooué selon une source du ministère.

Que s’est-il passé dans la tête d’Olivier Youbounangoye? Une question que se posent certainement sa famille et ses multiples amis et collègues qui n’arrive toujours pas à croire que leur proche soit naïvement passé de vie à trépas. En effet, d’après une source proche du ministère des mines, le secrétaire général adjoint du ministère des Mines et deux de ses collègues étaient en mission à Makokou pour la réception d’un générateur d’énergie. Une fois ladite mission réalisée, les 3 hommes reprirent le chemin vers Libreville.

Seulement à mi-parcours, les fonctionnaires décident de faire une pause, qu’ils jugent à ce moment, méritée au bord de l’Ogooué à Ndjolé, chef-lieu de l’Abanga Bigné. Moment choisi par Olivier Youbounangoye pour expérimenter la traversée dudit fleuve à la nage. Dans une vidéo envoyée par l’intéressé à l’un de ses proches, ce dernier explique son projet, qui lui sera finalement fatale, avant de se jeter à l’eau.

Dans la vidéo susmentionnée, Olivier Youbounangoye on y voit le Secrétaire général adjoint du ministère des Mines explique l’expérience qu’il va engager dans les prochaines minutes. « Là, je m’apprête à traverser l’Ogooué, je traverse comme un ver de terre, je n’aurai rien sur moi donc je fais d’abord la vidéo avant d’entamer l’expérience », prononce-t-il. Depuis , les autorités judiciaires et des équipes de plongeurs ont été saisies pour mener des investigations dans le fleuve.

Des recherches qui auraient finalement abouti à la sortie de l’eau du corps sans vie d’Olivier Youbounangoye. Une nouvelle confirmée par une source familiale qui a simplement déclaré « Il est parti ». Une bien triste fin pour cet énarque réputé travailleur avec un avenir tout tracé.