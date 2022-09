Gabon: Moovmoney.ga, le site web pour tous vos services en ligne

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans l’optique d’optimiser l’expérience digitale de sa fidèle clientèle que Moov Africa Gabon Telecom a lancé le mardi 20 septembre dernier son site web dédié à la monnaie électronique. Dénommée « Moovmoney.ga »,cette plateforme se veut une réponse idoine aux besoins des utilisateurs désireux d’utiliser pleinement leur compte mobile et procéder à la création de comptes d’où qu’ils se trouvent.

À l’heure où la dématérialisation des services se veut une donne universelle avec des avantages sans pareil pour les utilisateurs, les entreprises de téléphonie mobile ne ménagent aucun effort pour être à la hauteur des attentes de la clientèle. Au nombre de celles-ci figure désormais Moov Africa Gabon Telecom qui vient de mettre sur pied une plateforme numérique ergonomique et responsive. Il s’agit d’un site web dédié pour une utilisation simplifiée et pour la création de comptes en ligne.

Ainsi avec cette plateforme axée exclusivement sur les activités du service Moov Money, le leader national des télécommunications place désormais le curseur vers l’avenir qui passe par la monnaie électronique. D’ailleurs, l’entreprise précise que « il s’agit d’une plateforme conçue pour faciliter la compréhension et l’usage de Moov money ». Il va sans dire qu’elle regorge d’énormes avantages concurrentiels notamment réaliser des transactions financières en ligne, au lieu de se déplacer dans un lieu de vente.

Cerise sur le gâteau, les utilisateurs de ce service pourront désormais avoir un usage complet et simplifié de leur compte en ligne et ce, en une quinzaine de minutes. « Désormais, pour disposer d’un compte Moov Money sur leurs cartes SIM, les usagers n’ont plus besoin de se déplacer vers un Point de vente agrée », a souligné Patrick Mfouba, Directeur Services de Moov Africa Gabon Telecom. Pour y accéder, il suffit d’être détenteur d’un smartphone ou un ordinateur et de se rendre sur le site www.moovmoney.ga. Gain de temps et d’argent sont donc garantis avec cette solution innovante.