Gabon: montée en grade pour Doctere, Ditengou, Oligui Nguema, Ngoma et Effayong Onong

Ce vendredi 29 janvier, le président de la République, Chef Suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba a présidé la cérémonie de port de galons des Commandants en Chef sur l’esplanade du Palais Rénovation. Des distinctions qui ont pour objectif de récompenser le travail abattu par ces dernières dans la préservation de la sécurité du territoire et des populations.

C’est en présence de Lambert Noël Matha, Michael Moussa Adamo et Erlyne Antonella Ndembet Damas respectivement ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, et de la Justice, que s’est déroulée cette cérémonie ponctuée tour à tour par l’exécution de l’Hymne national la Concorde, le passage en revue des troupes et la cérémonie de port des galons.

Ainsi, le chef de l’Etat a remis ces distinctions pour récompenser leur investissement dans la protection du territoire et des populations. Il s‘agit entre autres du Général de Corps d’armée Doctere Richard, chef d’Etat- major particulier du président de la République, du Général de Division Yves Ditengou, Chef d’Etat major général des Forces armées gabonaises, du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Commandant en chef de la Garde républicaine, du Général de Division Serge Hervé Ngoma, Commandant en chef des Forces de Police nationale et enfin du Général de Division Jean Germain Effayong Onong Commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire.

À l’issue de ce rituel républicain, le Chef de l’Etat qui attache du prix aux questions de sécurité a rappelé aux promus leur engagement citoyen et les a exhortés à redoubler d’efforts afin de mener à bien leur mission au service de la nation.