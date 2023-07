Gabon : montée en grade pour 3 officiers généraux de la Gendarmerie, la Marine et le Génie Militaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 1er juillet 2023, les locaux du ministère de la Défense nationale ont servi de cadre à la cérémonie de port de galons pour les trois officiers généraux notamment de Gendarmerie Nationale, de la Marine Nationale et du Génie Militaire. Une montée en grade qui marque un tournant décisif et important pour ces officiers des Forces armées gabonaises (FAG) et qui d’ailleurs assurent le commandement de ces trois corps.

Présidé par le ministre de tutelle, Félicité Ongouori Ngoubili, cette cérémonie aux caractéristiques militaire a été marquée entre autres par le passage en revue des troupes et la lecture du décret N° 0325/PR relatif aux trois officiers généraux promus au titre d’avancement, par le Chef suprême des forces de défense et de sécurité pour l’année 2023 Ali Bongo Ondimba. Une promotion comptant pour l’année 2023 et qui constituait la deuxième phase après celle intervenue début janvier dernier.

Ainsi, les promus étaient nuls autres que les officiers généraux issus de la gendarmerie Nationale, la Marine Nationale et le Génie Militaire, tous responsables de ces trois entités. Il s’agit notamment du Général de Brigade Yves Barassouaga, Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale (COCHEF-GENA) qui passe désormais au grade de Général de division, du Capitaine de Vaisseau Charles Hubert Bekale Meyong, Chef d’État-Major de la Marine nationale élevé au grade de Contre-Amiral et du lieutenant-Colonel Gabin Oyougou Lehounda, Directeur général du Génie militaire qui est promu au grade de Général de Brigade.

Après avoir accompli le geste symbole de port de galons et attributs à leur nouveau statut de commandement dans la haute hiérarchie militaire, le membre du gouvernement a rappelé aux promus leur devoir à la Nation. « Vous avez le devoir d’insuffler la synergie nécessaire pour forger l’esprit de corps ainsi que la cohésion de la troupe, et l’obligation d’assurer avec abnégation l’encadrement, la formation et l’instruction continue de vos personnels » a indiqué Félicité Ongouori Ngoubili.