Gabon: Monseigneur Iba-Ba confirme la reprise du culte catholique le 25 octobre

C’est par le biais d’une annonce par l’archevêque métropolitain de Libreville et parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, que la confirmation pour la date du 25 octobre de la réouverture des églises catholiques a été faite. Une réouverture qui se fera dans le stricte respect des mesures barrières ainsi que dans le recueillement et la prière a précisé Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba.

C’est avec l’aval et « en communion avec toute la Conférence Episcopale du Gabon » que l’ Archevêque Métropolitain de Libreville a décrété la réouverture prochaine de toutes les eglises et confessions catholiques sur l’ensemble du territoire national. « Dimanche 25 Octobre 2020 : ouverture de toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Libreville » a-t-il mentionné dans le document parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Une réouverture annoncée il y a quelques semaines et confirmée par cette sortie de Monseigneur Jean Patrick Iba-Iba, première autorité religieuse du Gabon et représentant du Saint siège à Libreville. Ainsi donc la Célébration de la messe sera faite « avec les fidèles laïcs dans toutes les paroisses et sanctuaires de l’Archidiocèse de Libreville, aux heures dominicales habituelles », a–t-il précisé.

Conscient du contexte sanitaire particulier marqué par la Covid-19 et ayant d’ailleurs retardé la réouverture des lieux de culte dans le Grand Libreville et dans l’ensemble du pays, Monseigneur Jean Patrick Iba-Iba a insisté sur la nécessité de respecter les mesures barrières en appliquant les dispositifs mis en place dans les églises. « Tous les fidèles laïcs devront respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale qu’ils trouveront dans chaque église. Ils devront se munir de leurs masques, qu’ils porteront tout au long de la célébration eucharistique », a-t-il indiqué.

L’archevêque métropolitain de Libreville n’a pas manqué d’insister sur le fait que cette réouverture doit s’effectuer dans la sérénité et la prière. « Ils devront par ailleurs se rendre dans leur paroisse respective bien avant le début des célébrations eucharistiques et entrer uniquement par les portes latérales de chaque église, dans un esprit de sérénité, de prière et de recueillement », a-t-il spécifié.