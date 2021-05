Gabon: «mon bac en poche», un livre de mathématiques signé Gildas Mba Obiang

Auteur gabonais résidant à Paris, Gildas Mba Obiang est un jeune écrivain pour le programme éducatif gabonais et la sous région. Ayant mis un accent particulier sur les livres de mathématiques, il sort son premier livre en plusieurs Tomes intitulé « Mon bac en poche » . Il ambitionne créer la passerelle entre les lycées et les universités en offrant une bonne culture algébrique aux apprenants qui désirent poursuivre des études supérieures dans ce domaine.

Pour ce passionné de mathématiques, « Mon bac en poche » est le moyen de donner l’opportunité aux lycéens d’entrer dans le monde universitaire avec les bases requises. Ayant lui-même étudié les sciences de la Mathématique fondamentale au lycée et à l’université, Gilde Labonte, professeur titulaire de mathématiques en France, il a pour volonté de rendre cette science accessible au plus grand nombre de jeunes Africains.

Dans ce livre spécial pour les élèves des terminales C, D, et E, on retrouve essentiellement le programme éducatif gabonais. De l’arithmétique dans Z, aux suites et au calcul intégral, les courbes paramétrées, les calculs vectoriels, la géométrie dans le temps et dans l’espace entre autres, tout y est. Des thèmes centraux et qui permettent de donner une culture mathématique assez variée aux jeunes apprenants.

Plusieurs programmes tant riches que nuancés, il y a les cours pratiques, les exercices corrigés et les travaux dirigés. Ceux-ci permettent ainsi d’accompagner les lycéens dans l’acquisition des savoirs. Déjà disponible au Gabon et au Cameroun ce livre de 250 pages ambitionne de parcourir d’autres pays africains tels que le Togo, la Côte d’Ivoire, etc.

Un projet noble qui mérite d’être encouragé et propulsé pour que le maximum de personnes en soient bénéficiaires. Également co-auteur de deux livres de mathématiques inscrits dans le programme des lycées en France, Gildas a de l’ambition pour les sciences de la mathématique au Gabon.

« Je crois que la plus belle et noble cause que tout citoyen doit défendre c’est de participer à la formation des jeunes compatriotes. C’est pourquoi dans le souci d’apporter un ouvrage adapté au programme en vigueur en terminales scientifiques, j’avais à cœur de mettre à la disposition des lycéens du Gabon un outil de travail : mon bac en poche Tome 2 », a-t-il souligné.

Issue de la collection Ogooué en ce qui concerne le Gabon, « Mon bac en poche » Tome 2 Série C,D,E et SI,est disponible à Libreville aux Charbonnages sur commande au 065 50 34 08.