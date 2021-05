Gabon: moins d’une cinquantaine de cas Covid-19 en hospitalisation

La décrue épidémiologique se poursuit au Gabon. Le pays est passé d’une moyenne de 170 contaminations quotidiennes à 70. Le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) de ce mercredi 12 mai 2021 rapporte exactement 47 hospitalisations contre 17 patients admis en réanimation. Ce qui montre une diminution de la pression hospitalière.

Avec un taux de positivité fixé à 2,1 contre 4,1 à la même date au mois d’avril, le taux d’incidence affiche une diminution. Ces derniers jours le nombre de nouvelles contaminations oscille entre 120 et 170, comme ce fut le cas ce mercredi 12 mai, où le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a rapporté 169 cas testés positifs.

Dans les hôpitaux, la pression sanitaire connaît également une tendance baissière. Le nombre de patients hospitalisés du fait du covid-19 est passé en dessous de 50 depuis le vendredi 7 mai. Ce mercredi 12 mai 2021, il est établi à 47, contre 17 personnes admises en réanimation.



La situation sanitaire du Gabon poursuit sa décrue. Vivement que le pays retrouve un semblant de vie normale après plus d’une année de confinement ponctuée par le couvre-feu, les limitations de circulation et surtout une économie à perte de vitesse. Vivement que le gouvernement allège les restrictions sanitaire imposées à la population, comme couvre-feu ramené à 18 heures, facteur des embouteillages qui plombent la circulation dans la ville, et facteur de stress ainsi que la fermeture de certains commerces tels que les débits de boissons et les boîtes de nuit.