Gabon: moins de 2500 personnes éligibles vaccinées après 10 jours

Depuis son lancement le 23 mars dernier, la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Gabon avance à pas de tortue. Dans sa situation vaccinale du vendredi 2 avril 2021, soit 11 jours après, le Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) a rapporté 2433 personnes éligibles vaccinées.

2433 personnes éligibles ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination le 23 mars dernier. Selon les chiffres rapportés par le Copivac, se sont en moyenne 300 personnes qui reçoivent une injection du vaccin Sinopharm dans l’ensemble des 6 établissements sanitaires retenus à Libreville pour la vaccination.

Il faut dire que ces chiffres traduisent une campagne de vaccination qui avance à pas comptés, surtout que celle-ci n’a toujours pas démarré à l’intérieur du pays. Un bilan très peu reluisant, alors qu’il faudrait arriver à faire vacciner au moins 450 000 personnes (le nombre des personnes cibles selon le Copivac) pour commencer à observer les effets attendus par la vaccination.

D’abord réservé aux personnels de santé, aux forces de défense et de sécurité, aux enseignants, aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux commerçants et désormais aux prisonniers, le Gabon est passé d’une vaccination ciblée à une vaccination volontaire. Toute chose qui pourrait s’expliquer par la forte réticence de la population au vaccin.