Gabon: ML Global Services lance la seconde édition de ses activités d’aide au Bac

Le mercredi 19 mai 2021, le siège de la Société d’Incubation Numérique eu Gabon (SING) a servi de cadre au lancement de la seconde édition des activités de ML Global Services. Occasion pour les responsables de cette agence de prestation exerçant dans les domaines touristique, académique et commercial de présenter leur programme d’accompagnement destiné aux étudiants.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’examen du Baccalauréat, dont les épreuves devraient débuter fin mai prochain selon le ministère de l’Education nationale. Selon la présidente de ML Global Services Marie Louise Onwankonde ce programme a pour objectif d’accompagner les élèves de Terminale afin de leur permettre de réussir les épreuves d’anglais et de mathématiques.

De manière spécifique, ledit programme se tiendra pendant un peu plus de 6 semaines au sein de la SING dans le strict respect des mesures barrières. Une cinquantaine d’élèves seront suivis dans l’optique de les préparer au mieux à l’examen du Baccalauréat. Au cours de sa présentation, Marie Louise Onwankonde a évoqué les raisons qui l’ont amenée à prendre cette initiative. « L’anglais parce que c’est la langue des affaires, la langue du business. Les mathématiques parce qu’en plus d’être une science exacte, les maths apprennent à bien analyser la situation avant de prendre une décision et agir. Et enfin, le numérique parce qu’à l’air du 21e siècle l’importance du numérique n’est plus à présenter. », a-t-elle déclaré.



Pour rappel, après avoir lancé l’année dernière avec succès la 1ère édition du programme académique social porté sur l’anglais en partenariat avec la SING. Cette année, l’agence citoyenne ML Global Services a jugé nécessaire d’offrir à 50 élèves en classe de Terminale la possibilité de bénéficier gratuitement d’un accompagnement relatif à la préparation des épreuves d’anglais et de mathématiques au Baccalauréat. Mais aussi, acquérir des connaissances dans le numérique, devenu essentiel dans toutes les activités et domaines.