Gabon: «Mission Akomplie» pour Lord Ekomy Ndong au Tapis Royal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si d’aucuns pensaient que l’ère du rap conscient et de Lord Ekomy Ndong était révolue, les faits révèlent une autre réalité. Et pour cause, l’artiste a réalisé une démonstration de force en livrant un spectacle explosif le samedi 17 septembre 2022 au Tapis Royal.

Ce serait présomptueux de parler de record d’affluence au Tapis Royal de l’immeuble AN’J Empire mais le concert privé de Lord Ekomy Ndong hier a été un franc succès. Tant en matière de prestation qu’en communion entre l’artiste et le public venu en masse. Telle une chorale, les spectateurs ont repris les lyrics du MC Intègre.

Un concert de haute facture ponctué de quelques instants qui ont de fortes chances de devenir cultes. C’est le cas de la montée sur scène de Rodzeng qui a soulevé la foule. Que dire de Chef Keza, 3ème membre de Movaizhaleine, qui a créé un duo de MC synchro durant près d’une heure. Le public aura en mémoire l’interprétation de MC Essone sur « Enlève-moi le name ».

Lord Ekomy Ndong en prestation live

Mais si la prestation de Lord Ekomy Ndong a été aussi bonne c’est certainement dû à l’alchimie entre l’orchestre, les musiciens traditionnels, le DJ pharaon et naturellement la prestance scénique du petit mutant. De retour dans son coin, « M-16 » a visiblement frappé un grand coup avec ce show inédit qui a sans dire donner une réponse à ceux qui s’interrogeaient sur l’aura de la légende.

L’évènement qui s’est voulu assez spectaculaire était ponctué de scènes époustouflantes depuis l’entrée en scène de l’artiste. Pour rappel, en première partie de ce concert privé il y a eu le groupe de slam Ekang Suprême Major dont le leader est Chef Ella. Aux côtés de Déesse Ngone et Don Loupiano, les artistes ont tenu en haleine le public qui attendait la prise de pouvoir de l’attraction du soir : Lord Ekomy Ndong.