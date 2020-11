Gabon: mise en place d’une Commission interministérielle pour solutionner la problématique des ordures ménagères

Véritable épine sous le pied du gouvernement depuis des décennies, la question de la gestion des ordures ménagères était au centre d’un Conseil de Cabinet Interministériel présidé par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Une séance de travail qui a abouti à la mise en place d’un groupe de travail qui aura pour mission de proposer dans l’immédiat des solutions en vue de régler de façon efficace et pérenne la problématique de l’insalubrité dans les différentes villes du pays.

C’est en présence du Ministre d’Etat à l’Intérieur, Lambert Noël Matha, du Ministre d’Etat à la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, de plusieurs autres membres du gouvernement et des maires des communes de Libreville, d’Owendo, d’Akanda et de Ntoum, ainsi que le Haut-Commissaire à l’Environnement et au Cadre de vie Yannick Ongonwou Sonnet que s’est déroulée cette séance de travail. Il était question lors de cette rencontre de procéder à la mise en place d’une Commission Interministérielle destinée à trouver des solutions pérennes à la problématique des ordures ménagères dans les communes du Gabon.

Il n’est un secret pour personne que la problématique de la gestion des ordures ménagère n’a de cesse d’être une préoccupation dans plusieurs localités du pays. C’est donc dans l’optique de résoudre cette situation qui peut avoir une incidence indéniable sur la santé des populations que l’ensemble des acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des ordures ont été invités par le chef du gouvernement à tout mettre en œuvre en vue de trouver des solutions efficaces à cette situation.

Ainsi, cette réunion a abouti à la mise en place d’une Commission Interministérielle qui comprendra également des présidents des Conseils locaux et du Haut-commissariat à l’Environnement et au Cadre de vie dont la première réunion devrait se tenir ce lundi 09 novembre autour du ministre de l’Intérieur. Il sera question lors de cette rencontre de proposer à terme un Plan Directeur National et surtout « d’aborder dans le fond les questions d’insalubrité », a déclaré le Maire de Libreville, Serges William Akassaga Okinda.