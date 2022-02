Gabon: mise en place d’un fichier des entreprises industrielles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Longtemps considéré comme un secteur secondaire en raison de l’absence de traçabilité notamment son l’impact dans l’économie, l’industriel s’apprête à connaître des jours meilleurs. En effet, le fichier industriel du Gabon (FIG), a été présenté le 10 février dernier par la Petite et moyenne entreprise (PME) Guimex Consulting avec pour objectif final d’être un outil d’aide à la décision tant dans le monde des affaires que pour les décisions des acteurs publics.

C’est en présence du ministre du Commerce Hugues Mbadinga Madiya et des acteurs des affaires au Gabon que la Petite et moyenne entreprise Guimex Consulting a dévoilé, le 10 février dernier, sa toute dernière innovation technologique dédiée au secteur industriel. Baptisée, fichier industriel du Gabon (FIG), cette solution numérique se veut être une base de données statistiques dudit secteur dans notre pays. Et ce, de manière actualisée.

Représentant le gouvernement, Hugues Mbadinga Madiya s’est dit satisfait. « Pour nous, c’est un sentiment de fierté et de satisfaction. Ce fichier s’adresse à tout le monde, l’administration comme le grand public qui aura accès en ligne à toutes les réalisations du pilier Gabon-Industriel », a indiqué le ministre du Commerce. Non sans manquer de rappeler la portée d’un tel support pour le secteur industriel encore relégué à un rang peu appréciable en raison de l’absence de données statistiques et son impact dans l’économie générale.

« C’est un outil total qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de l’industrialisation et dans le cadre de la bonne gouvernance qui veut que l’Etat a le devoir de faire savoir ce qu’il fait », a-t-il conclu.

Occasion pour les concepteurs de ce joyau technologique d’en rappeler les fonctionnalités.« C’est une plateforme électronique, un outil de travail, une base de données électroniques sécurisées dont le but est de donner la visibilité des informations du secteur industriel gabonais à travers le monde », a souligné le Directeur général de Guimex Consulting. Gageons qu’une fois mis en place, les opérateurs économiques et l’État sauront en tirer profit.