Gabon: mise en place des bureaux des commissions du Sénat

Ce mardi 16 mars 2021, la présidente du Sénat, Lucie Milebou Aubusson Mboutsou, a présidé une séance plénière de l’institution axée sur la mise en place des bureaux des commissions permanentes de la Haute chambre du Parlement. Conformément aux règlements de l’institution, lesdites commissions sont chargées d’assurer le suivi du travail législatif.

La mise en place de ces commissions intervient quelques jours seulement après l’élection du bureau de la haute chambre du parlement. Ainsi, ce sont 6 sénateurs , dont 4 hommes et 2 femmes, qui seront chargés de présider lesdites commissions.

Il s’agit entre autres de Raphaël Mangouala qui présidera la Commission des Affaires étrangères et de la défense, de Simon Boulamatari qui va assurer la présidence de la Commission des lois et des Affaires administratives, de James Rogombé à la présidence de la Commission des Affaires économiques et des échanges et celle du Plan et de la décentralisation qui sera présidée par Martin Fidèle Magnaga.

La Commission des Finances et du budget sera quant à elle présidée par la vénérable Flore Joséphine Mystoul, tandis que la Commission des Affaires culturelles, sociales et de la Communication sera gérée par Paulette Mounguengui.

Notons par ailleurs la présence des membres du parti Les Démocrates (LD) dans la constitution des bureaux desdites commissions. Il faut dire que ces derniers avaient été écartés lors de la composition du Bureau de l’institution le 1er mars dernier.