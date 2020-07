Gabon: Minlama Mintogo pour la mise en place d’une véritable politique entrepreneuriale

La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et photos montrant des centaines de jeunes en attente des résultats du concours de la Garde républicaine (GR) n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion. La dernière en date est celle du président d’Ensemble pour la République Dieudonné Minlama Mintogo qui, au vu de l’engouement observé, a relevé qu’il était nécessaire de mettre en place une véritable politique de l’emploi par la promotion de l’entrepreneuriat.

Dans une publication sur son compte Facebook, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 a dit être partagé entre joie et tristesse à la suite de la diffusion d’une vidéo présentant des bousculades orchestrées par les candidats au concours de recrutement des agents de la Garde Républicaine. Pour Dieudonné Minlama Mintogo le recrutement de ces 400 jeunes leur permettra de « sortir de la précarité ».

Sauf qu’au–delà de ce recrutement, c’est toujours plusieurs milliers d’autres jeunes qui continueront à demeurer dans le chômage et la pauvreté. Si lors du Forum citoyen sur l’emploi organisé par la société civile du 11 au 13 Août 2014 le président d’Ensemble pour la République, avait indiqué « que notre pays compte 140.000 chômeurs », les dernières études menées dans le domaine de l’emploi indiquent qu’à « l’horizon 2020 ce nombre pourrait atteindre 250 000 ».

« Il est clair , à mes yeux , au regard de l’ampleur et de la gravité de la situation , que la Fonction Publique ne peut plus être la solution idoine à la question du chômage dans notre pays. C’est pour cette raison que je ne cesserai d’affirmer que l’avenir et l’épanouissement de notre jeunesse, voire le développement du pays se trouvent dans une politique qui promeut véritablement l’entrepreneuriat », a martelé Dieudonné Minlama Mintogo.