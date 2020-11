Gabon: Minlama Mintogo et Gabon Athlétisme Club initient une marche rose à Ntoum

Dans le cadre de la campagne internationale Octobre Rose, le président de l’Observatoire national de la démocratie, Dieudonné Minlama Mintogo, et l’association Gabon athlétisme club (GBAC), se sont retrouvés du côté de Ntoum en vue de sensibiliser les femmes aux cancers du sein et du col de l’utérus via la pratique du sport.

Le 18 octobre dernier, l’association Gabon athlétisme club et l’ancien candidat à la présidentielle de 2016, Dieudonné Minlama Mintogo, ont lancé une marche rose dans la commune d’Akanda, aux fins de sensibiliser les femmes aux cancers du sein et du col de l’utérus. Lors du weekend écoulé, l’événement sportif organisé dans la droite ligne avec la lutte insufflée par le ministère de la Santé avec le concours de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) s’est déporté du côté de la commune de Ntoum.

L’objectif étant d’intensifier les efforts de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, en sensibilisant davantage de femmes sur l’importance du dépistage. La « marche rose », c’est plus d’une cinquantaine de femmes et d’hommes qui ont misé sur le sport, vecteur de bien–être.

Pour rappel, alors qu’elle était censée prendre fin le samedi 31 octobre dernier, le ministère de la Santé a prolongé de 2 semaines, la caravane de sensibilisation et de prévention de cette 7ème édition d’Octobre Rose.