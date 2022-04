Gabon: Mike Jocktane en opération séduction dans la Nyanga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la droite ligne de sa tournée politique entamée il y a plusieurs semaines, le président du parti Gabon nouveau et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle Mike a séjourné du 18 au 25 avril dernier dans la province de la Nyanga. Il était question lors de ce séjour qui l’a conduit tour à tour à Tchibanga, Mabanda, Moabi et Mayumba, de présenter les principaux axes de son programme mais aussi d’échanger avec les populations sur les difficultés qu’elles rencontrent.

Débutée par le chef-lieu de la province de la province de la Nyanga, cette tournée du leader du parti Gabon nouveau s’inscrivait dans la volonté de ce dernier d’être à l’écoute des populations. Occasion pour les populations des différents quartiers de cette commune d’évoquer les problèmes auxquels ils font face notamment la problématique des délestages, le chômage devenu endémique ou encore la flambée des prix des produits de première nécessité.

Tout en rappelant le potentiel économique de cette ville, Mike Jocktane a partagé les différents axes de son programme qui met l’accent sur un développement économique durable du Gabon. Pour la problématique des délestages, ce dernier a proposé d’investir pour l’accroissement et l’innovation des centrales hydroélectriques et les énergies renouvelables. Pour créer des emplois, il a dit compter sur des projets tels que celui du gisement de fer de Milingui ou encore le développement du gisement de marbre de Doussiegoussou.

Par la suite le candidat à l’élection présidentielle de 2023 à tour à tour échangé avec les populations Mabanda, Moabi et Mayumba. Ainsi, aux populations de ces localités, il a décliné son offre politique qui s’articule autour de l’aménagement d’un vaste réseau routier sur l’étendue du territoire, l’accès à l’électricité et l’eau potable pour tous les ménages et surtout la rénovation et la construction des infrastructures éducatives et sanitaires modernes qui viendront répondre aux attentes des populations.



A noter que cette série de rencontres n’a pas manqué d’être saluée par les populations de la Nyanga qui ont marqué leur volonté de soutenir massivement le président du parti Gabon nouveau lors de la prochaine élection présidentielle.