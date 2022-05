Gabon: Mike Jocktane décline ses propositions pour des élections libres et transparentes￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 11 mai 2022 au siège de son parti sis au quartier Charbonnages dans le 1er arrondissement de Libreville, que le président de Gabon Nouveau Mike Jocktane a tenu à décliner des propositions pour une amélioration du processus électoral. Une action qu’il juge nécessaire pour éviter les lendemains de vote tumultueux comme dans les années antérieures.

D’entrée de jeu, il a souligné que le développement d’un pays passe nécessairement par un changement de gouvernance, mais que celui-ci ne peut se faire sans un processus électoral libre et transparent. Pour y arriver le leader du parti Gabon Nouveau a décliné 14 propositions susceptibles d’améliorer ledit processus.

Face aux hommes et femmes de presse, Mike Jocktane a longuement présenté ses propositions pour arriver à des élections véritablement transparentes. Au nombre de ces propositions, il y a entre autres la nécessité de décliner le calendrier électoral dès maintenant pour en déterminer le processus, clarifier les missions dévolues d’une part au Conseil gabonais des élections (CGE) et d’autre part au ministère de l’Intérieur et à la Cour constitutionnelle, mais aussi réformer en profondeur le fonctionnement du premier cité.

Autres propositions portées par le leader du Gabon Nouveau, l’organisation d’un débat audiovisuel entre l’ensemble des candidats à la présidentielle, lancement d’une campagne de sensibilisation sur le processus électoral auprès des populations pour réduire le taux d’abstention, l’organisation de la formation des membres des bureaux de vote, l’adoption du bulletin de vote et l’enveloppe unique ou encore la proclamation et la publication des résultats le jour même du vote et l’affichage des procès verbaux.