Gabon: Mike Jocktane décline sa vision pour l’amélioration de la condition des femmes au Canapé Rouge ce 14 mars

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme le 08 mars dernier, le président du parti Gabon nouveau Mike Jocktane est l’invité de l’émission le Canapé rouge de Gabon Media Time diffusée ce lundi 14 mars 2022. Occasion pour ce dernier de faire un tour d’horizon des conditions de la femme gabonaise surtout au moment où ces dernières doivent jouer un role majeur dans le developpement du pays.

Au cours de cet entretien, le candidat à la prochaine éléction présidentielle est revenu tour à tour sur la question de la parité homme-femme, de la violence faites aux femmes mais aussi de la promotion de l’entrepreneuriat auprès de la gente féminine. Ainsi, d’entrée de jeu, il a reconnu qu’il y a eu des avancées significatives en matière de promotion du genre mais que beaucoup restait à faire.

Fustigeant ce qu’il a qualifié de système de pensée rétrograde, Mike Jocktane a plaidé pour l’introduction dans la culture et dans le débat de la notion d’égalité homme-femme. Dans le même ordre d’idées, il a abordé également la problématique de la violence, en soulignant que pour endiguer ce phénomène, il fallait en connaître les causes et décliner les solutions envisageables.



Soucieux de promouvoir l’indépendance des femmes, le président du parti le Gabon nouveau s’est fait chantre d’un meilleur développement de l’entrepreneuriat mais en vue de faciliter la mise en place d’une politique spécifique en matière de formation professionnelle et d’éducation.