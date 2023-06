Gabon : Mike Jocktane, candidat à l’élection présidentielle 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 16 Octobre 2021, à Port-Gentil, Mike Jocktane a annoncé sa candidature à la présidentielle 2023. Ce leader de l’opposition entend servir et construire le Gabon si seulement il était élu au suffrage universel d’août prochain.

Déjà en précampagne, celui qui était directeur de cabinet adjoint de feu Omar Bongo Ondimba et directeur de campagne de feu André Mba Obame a décidé de tenter sa chance. Évêque et président du parti le Gabon Nouveau, Mike Jocktane a pour ambition de bâtir et construire une société solidaire et unie. Soutenu ainsi par une volonté patriotique de faire bouger les lignes et faire valoir la démocratie dans ce pays, il se définit comme le candidat de l’opposition radicale.

Mike Jocktane pour un nouveau Gabon

En effet, selon le candidat aux présidentielles, il était plus qu’urgent de renouveler la classe politique et de laisser la place à un nouveau leadership. Celui-ci a pour mission de transformer véritablement le quotidien des Gabonais. « Je pense que le Gabon est suffisamment riche pour offrir à son peuple, des conditions de vie décentes ». Croyant ainsi à un Gabon nouveau où il ferait bon vivre.

Sur son site internet, Mike Jocktane n’hésite pas à révéler ses motivations.« C’est las de voir mon peuple vivre dans l’abus et dans la précarité que je me suis engagé à rassembler et à bâtir un nouveau Gabon ». Ayant perdu la course en 2009 aux côtés de feu Mba Obame, le Dr semble mieux préparé et plus aguerri pour affronter ses multiples adversaires.

Bibliographie du candidat

Mike Jocktane est né le 03 Juillet 1972 à Paris. Marié et père de 4 enfants. Homme politique et leader religieux gabonais, il est président des ministères Christ Révélé aux Nations. En mai 2005, il intègre le cabinet civil du feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba en tant que Conseiller personnel et chargé de missions.

Plus tard en janvier 2009, Mike Jocktan devient le directeur de campagne de feu André Mba Obame dont il est resté proche jusqu’à au décés de ce dernier. Vice Président de l’Union Nationale en 2017, il démissione quelques années plus tard et fonde en Octobre 2019 le Gabon Nouveau, parti dont il en est le leader. En 2022, il reçoit aux Etats-Unis le Prix de l’icône Humanitaire pour la Paix des objectifs de développement durable des Nations Unies.