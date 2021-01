Gabon: Michel Menga tourne en dérision son exclusion prononcée par la bande à Barro Chambrier

Après la décision du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier d’exclure Michel Menga M’Essone et Serge Mabiala, la réplique du premier cité ne s’est pas fait attendre. Tout en relevant le « ridicule » de cette décision, le président du Rassemblement héritage et modernité (RHM) a souligné que le recipissé brandit par son ancien compagnon n’avait aucune valeur juridique.

Accusé par ces anciens camarades de s’être rendus « coupables d’activité contraire aux intérêts du parti ainsi que d’intelligence avec l’adversaire », l’actuel ministre de la Culture reste serein quant à la bataille qui les oppose. Réagissant à la décision prise par la Commission de Discipline et du Contentieux et entérine par le Bureau politique du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) portant sur son exclusion et sa radiation, Michel Menga M’Essone a indiqué ne pas être concerné.

A cet effet, il a jugé ridicule ladite décision sans manquer de relever son incohérence. « Comment voulez-vous exclure quelqu’un qui n’est pas membre de votre parti? », s’est-il interrogé, avant de demander à Alexandre Barro Chambrier de publier la réponse du président de l’Assemblée Nationale suite à son courrier demandant d’interdire l’accès aux députés du RHM.

Par ailleurs, abordant le document brandi par son frère ennemi, l’actuel ministre de la Culture a indiqué que celui-ci n’avait aucune valeur juridique. « Relisez bien ce document qui n’a nullement la valeur qu’ ils prétendent lui donner. Ce document n’est autre que le récépissé de dépôt du dossier par le Rassemblement pour la patrie et la modernité. Ce n’est pas un récépissé ni provisoire ni final », a-t-il conclu.