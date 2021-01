Gabon: Michel Menga réaffirme son «positionnement républicain»

Ce dimanche 03 janvier 2021 s’est déroulé dans la commune d’Akanda le congrès de clarification du Rassemblement héritage et modernité (RHM). Une rencontre qui a permis aux militants et au leader de cette formation politique Michel Menga M’essone, d’édifier l’opinion sur son positionnement républicain.

Si son entrée au gouvernement le 04 mai 2018 avait plongé son parti dans une guéguerre larvée avec ses anciens compagnons, Michel Menga M’Essone semble avoir dépassé cet épisode. La preuve avec l’organisation le week end écoulé d’un congrès de clarification qui selon lui a jeté les bases de son « positionnement républicain ».

A cet effet, l’actuel ministre de la Culture, a tenu à confirmer son « appel solennel à l’endroit des militants et des élus du RHM, pour suivre la nouvelle ligne de conduite que nous dessinons aux côtés des institutions de la République pour faire de notre parti un acteur important du développement », a-t-il souligné. D’ailleurs, il n’a pas manqué de lancer un appel à toutes les intelligences, sans distinction de genre, d’appartenance ethnique ou de coloration politique à travailler pour le Gabon.

Il faut souligner que les congressistes, venus de cinq provinces du pays, ont littéralement plébiscité l’élu de la Noya, afin qu’il préside aux destinées du RHM pour les cinq prochaines années. « Ce congrès avait pour objectif de réaffirmer clairement que le RHM n’a jamais été dissous, que le RHM a bien survécu à la mort à laquelle certains seigneurs ont voulu prématurément le condamner. Par ma voix et avec la légitimité qui lui a été conférée à sa création et la légalité dont il est toujours investi par les institutions de la République, le RHM réaffirme son existence et assure qu’il vivra désormais avec plus d’éclat », a indiqué Michel Menga M’Essone.