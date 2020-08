Gabon: Michel Menga, le dernier des Mohicans au gouvernement 

Nommé au gouvernement de l’ancien premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet le vendredi 4 mai 2018, Michel Menga M’Essone a, contrairement à son collègue Jean de Dieu Moukagni Iwangou, résisté à la vague de départs enregistrée à la suite de l’accession de Rose Christiane Ossouka Raponda à la primature. L’ancien secrétaire général du Rassemblement héritage et modernité (RHM), aujourd’hui Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), est désormais la seule personnalité du gouvernement issue de l’opposition.

Le Dernier des Mohicans. Cette expression provenant d’un célèbre roman de la littérature américaine du XIXe siècle signé Fenimore Cooper, sied bien à la position de l’actuel ministre de la Culture et des Arts Michel Menga M’Essone. Arrivé au gouvernement de manière particulière, il aura résisté aux multiples remaniements non seulement sous l’ère Issoze Ngondet mais aussi de l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale.

Si son poids politique au sein de l’opposition s’est amenuisé du fait de son entrée au gouvernement à la surprise générale, en partant avec armes et bagages du Rassemblement héritage et modernité (RHM), l’actuel député du 1er siège du département de la Noya semble être né sur une bonne étoile. Pour preuve, il a été reconduit à son poste au ministère de la Culture et pourrait démontrer la confiance dont il bénéficie de la part du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Désormais seul opposant au sein du gouvernement, Michel Menga M’Essone devra désormais faire preuve d’ingéniosité pour espérer maintenir sa place au sein de l’équipe dirigée par Rose Ossouka Raponda. Une tâche qui s’annonce ardue surtout avec le contexte lié à la pandémie de Covid-19 qui a littéralement mis en berne les activités dans le secteur de la culture.