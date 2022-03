Gabon: Michel Essongué nommé Haut-commissaire général à la présidence de la République 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Michel Essongué, homme assez discret et fidèle collaborateur, est le Haut commissaire général à la présidence de République. Il est secondé par neuf autres membres. Il s’est vu confier cette lourde charge lors du conseil des ministres de vendredi 4 février dernier présidé par Ali Bongo Ondimba.

Grand connaisseur de la vie politique nationale, Michel Essongué a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’appareil étatique gabonais, depuis Omar Bongo Ondimba. A la mort de ce dernier, le nouveau Haut commissaire général à la présidence de la République gabonaise a continué à servir l’actuel chef de l’Etat, en tant que conseiller politique.

Sa dernière rencontre publique avec le président de la République remonte au mercredi 04 août 2021, ou Ali Bongo Ondimba préside au Palais Rénovation une séance de travail avec l’ensemble de ses Conseillers politiques, parmi eux, Michel Essongué. Une rencontre qui avait pour objectif d’échanger sur les préoccupations des populations ainsi que les propositions faites afin d’améliorer significativement leur conditions de vie.

Rappelons que le Haut-Commissariat de la République est rattaché au président de la République à qui les membres rendent directement compte. C’est un organe qui assiste le président de la République dans l’évaluation, le suivi, la mise en œuvre de son action politique. A ce titre, le Haut-Commissariat de la République est notamment chargé : d’engager, dans le cadre des prérogatives reçues du Président de la République, les missions de suivi, d’observation et de relais de son action politique; d’interagir avec les institutions politiques et les acteurs de la vie publique sur la stabilité et les modalités de démocratiques ; d’assurer une veille sur l’état de la situation politique au niveau national avec l’ensemble des acteurs de la vie politique ; de proposer les modalités de réalisation de l’Action Politique du Président de la République ; de dresser des rapports et bilans de l’activité politique du Président de la République ; promouvoir l’animation du débat politique auprès des populations dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées.