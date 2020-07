Gabon: Michael Moussa-Adamo nommé ministre de la Défense

C’est sans aucun doute, le ministère aura suscité un grand nombre de spéculation dans l’opinion. En effet, ce vendredi 17 juillet le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé la nomination Michael Moussa Adamo au poste très sensible de Ministre de la Défense nationale. Il occupait jusqu’à sa nomination le poste d’Ambassadeur du Gabon au Etats-Unis.

C’est l’un des nouveaux visages du gouvernement Ossouka Raponda annoncé ce 17 juillet 2020. En effet, à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba le premier ministre a annoncé la composition de son équipe qui voit l’entrée très remarqué de l’ambassadeur du Gabon aux Etats-Unis.

Né le 10 janvier 1961 à Makokou, au Gabon, Michael Moussa Adamo a commencé sa carrière en 1981 en tant que présentateur de télévision pour la chaîne 2 de Radio Télévision Gabon (RTG). Il est arrivé aux États-Unis en 1981 et a obtenu un diplôme de premier cycle et sa maîtrise en relations internationales et communications à l’Université de Boston en 1989.

Il faut souligner que ce diplomate est un proche du numéro un gabonais puisqu’il a été directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale dont le patron n’était autre qu’Ali Bongo Ondimba. En janvier 2000, il a été élu à l’Assemblée nationale. En février 2007, Michael Moussa Adamo a été nommé conseiller spécial du président et chef des missions.