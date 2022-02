Gabon: Mgr Javier Herrera Corona nommé Nonce Apostolique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time le samedi 5 février 2022 que l’annonce a été faite. En effet, Le Saint Père a nommé Nonce Apostolique au Congo-Brazzaville et au Gabon Monseigneur Javier Herrera Corona, qui était Conseiller à la Nonciature; l’élevant au Siège titulaire de Vulturara, avec la dignité d’Archevêque.

Né à Autlán au Mexique le 15 mai 1968, Mgr Janvier Herrera Corona a été ordonné prêtre le 21 septembre 1993, pour le compte du diocèse d’Autlán Autlán. Avant sa nomination, il occupait la fonction de secrétaire de nonciature apostolique au Kenya. C’est donc fort de cette expérience, qu’il a récemment été choisi par le Pape François, afin d’assurer la gestion de la Nonciature du Congo et du Gabon.

Diplômé en Droit canonique, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2003 et a servi dans les représentations pontificales au Pakistan, au Pérou, au Kenya, en Grande-Bretagne et aux Philippines, polyglotte, Mgr Herrera Corona parle l’anglais, l’italien et le français.

Esther Kengue

Stagiaire