Gabon: Mgr Iba-Ba demande un débat sur la depenalisation de l’homosexualité et l’adultère

Si dans l’opinion, la question de la dépénalisation de l’homosexualité semble desormais relayée aux oubliettes, elle n’a pas manqué d’être évoquée lors de la cérémonie de vœux aux institutions et à l’administration qui s’est déroulée par visioconférence ce 05 janvier 2021. A cet effet, l’Archevêque Métropolitain de Libreville Mgr Jean Patrick Iba-Ba a demandé la tenue d’un débat sur cette question qui a selon lui, menacé les mœurs de la société gabonaise.

C’est dans un discours empreint de franchise, que l’Archevêque de Libreville a tenu à interpeller le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba sur la situation sociale du pays. S’il a formulé les traditionnels vœux de santé et de réussite pour 2021, Mgr Iba-Ba n’a pas manqué d’interpeller le chef de l’exécutif sur l’inégalité sociale de plus en plus perceptible au sein de la société gabonaise.

Dans le même élan, il est revenu sur la dépénalisation de l’homosexualité qui a suscité un veritable tollé au sein de l’opinion nationale. A cet effet, il a relevé que cette question mais aussi celle de l’adultère, ont « fortement menacé » les mœurs de la société. Un fait qui selon l’Archevêque de Libreville se doit d’être discuté avec plus de sérieux.



« Nous demandons un débat sur ces questions qui nous préoccupent hautement », a-t-il indiqué. D’ailleurs il a relevé que cette position des confessions religieuses s’inscrit dans leur rôle. « Nous souhaitons que l’année 2021 soit une année de reconstruction et de dialogue franc et permanent avec l’ensemble des forces vives de la Nation au service du bien comme pour l’amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens et de développement intégral », a-t-il conclu.