Gabon: Me Moumbembé suspendu 6 mois de l’Ordre des avocats

La sortie pour le moins controversée de l’avocat au Barreau du Gabon Me Jean Paul Moumbembe, qui avait heurté l’opinion, vient de prendre un nouveau tournant. En effet, le Conseil de l’Ordre des avocats a entériné ce vendredi 25 mars la suspension provisoire de ce dernier pour une durée de 6 mois.

C’est par le biais de la note d’information référencée n°38 que le Conseil de l’ordre a annoncé une sanction disciplinaire à l’encontre de l’avocat. « Le secrétariat de l’ordre vous informe de ce que la délibération en date du 22 mars 2022, le Conseil de l’Ordre a suspendu provisoirement pour une durée de six mois Maître Jean Paul Moumbembe de l’exercice de ses activités d’avocat », peut-on lire dans ce document signé par le secrétaire adjoint de l’Ordre Me Cédric Maguisset.

Si dans la note d’information il n’est pas fait mention des raisons de cette suspension, celle-ci pourrait être consécutif à sa dernière sortie.En effet, dans une note vocale largement relayée sur la plateforme de messagerie Whatsapp Maître Jean Paul Moumbembé s’est longuement exprimé sur l’affaire Sogara contre Me Irénée Mezui Mba

Celui qui est considéré comme un véritable baobab du Barreau du Gabon dénoncent l’attitude du bâtonnier Me Lubin Ntoutoume qui couvrirait la faute de ses jeunes confrères issus de l’ethnie Fang et qui seraient le plus mêlés à des affaires de vols et abus de confiance. Une position qui avait fortement heurté l’opinion pour son caractère quelque peu antirépublicain.