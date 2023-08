Gabon : Me Moumbembé porte plainte contre X pour «l’assassinat» de Glen-Patrick Moundende

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au terme de son déplacement effectué à Lambaréné, le mercredi 10 août 2023, Me Jean-Paul Moumbembé a décidé de porter plainte contre X. Accompagné de la famille du défunt, l’avocat au barreau du Gabon a saisi le parquet de Mouila en vue de responsabiliser les coupables et solliciter l’autopsie de la dépouille, rapporte SOS Prisonniers Gabon.

Habitué à défendre des causes dites perdues d’avance, Me Jean-Paul Moumbembé n’hésite pas à soutenir les faibles. Dernier fait en date, la descente effectuée le mercredi 10 août dernier à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Le but étant d’engager des poursuites contre les présumés assassins du jeune Glen-Patrick Moundende.

La dépouille de Glen-Patrick Moundende enfin identifiée par sa famille

Si d’aucuns s’attendaient à ce que la démarche initiée par Me Jean-Paul Moumbembé s’avère infructueuse, grande a été leur surprise. Et pour cause, l’avocat au Barreau du Gabon et des membres de son cabinet ont pu accéder à la dépouille du regretté. Grâce à une instruction donnée par le parquet de Lambaréné.

« Le cabinet d’avocats ainsi que les représentants de la famille du défunt se sont rendus à la morgue de Lambaréné. Où vers 21h, ils ont pu identifier le corps du jeune Glen-Patrick Moundende », a indiqué le communiqué de SOS Prisonniers Gabon. Une première étape qui a été saluée par les proches.

Une information judiciaire ouverte à Mouila grâce à Me Moumbembé

C’est l’un des axes de la requête introduite devant le Procureur du Tribunal de Mouila. Las de voir cette enquête piétiner depuis quelques semaines, Me Jean-Paul Moumbembé a déposé plainte contre X. Avec pour objectif, établir la faute des présumés responsables de cet « assassinat ».

Aussi, une autopsie a été sollicitée par l’avocat sur demande de la famille éplorée. Cette dernière ne pouvant faire convenablement son deuil sans avoir le cœur apaisé. Selon SOS Prisonniers Gabon, « l’autopsie sera pratiquée ultérieurement ». Pour l’heure, la procédure semble suivre son cours habituel.