Gabon: Me Lubin Ntoutoume rempile à la tête de l’Ordre des avocats

C’est à l’issue de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue ce mercredi 6 janvier 2021 à la maison des Avocats sis à Derrière le Palais de Justice de Libreville, que Maître Lubin Ntoutoume a été réélu bâtonnier de l’ordre des avocats du Gabon. Ce dernier a obtenu 71 voix pour et 48 contre, sur 119 votants.

Opposé à Me Gilbert Erangah, lors de cette élection très attendue par les avocats du Gabon, Me Lubin Ntoutoume a brillamment emporté l’assentiment de ses pairs. Lesquels ont opté pour l’expérience et le savoir-être du bâtonnier sortant qui a clos son premier mandat avec la prestation de serment de 32 jeunes avocats stagiaires alors que la dernière en date avait eu lieu en 2013.

Lubin Ntoutoume a obtenu 71 voix pour contre seulement 48 pour son adversaire Me Gilbert Erangah. Un véritable coup de massue pour Pierre Akumbu M’Oluna and co qui avaient acquis à sa cause de candidat malheureux, adepte de vieille école opposée à la prestation de serment des postulants à la profession d’avocats depuis 7 ans.

La réélection de Maître Lubin Ntoutoume conforte la volonté de la majorité des avocats du Gabon de tourner la page de Pierre Akumbu M’Oluna qui selon certaines sources se serait activé à saper le premier mandat du patron des avocats. Seul bémol, la non-participation des 32 nouvaux avocats au scrutin, en dépit de leur contribution au fonctionnement de l’ordre des avocats à travers leurs cotisations.

Pour rappel, au moment de l’annonce de la prestation de serment des postulants à la profession d’avocat, « la bande à Akumbu » s’était illustré par des recours dilatoires pour empêcher la tenue de l’audience solennelle de prestation de serment des jeunes avocats.